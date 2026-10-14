Правда ли человек произошел от обезьяны? Ученые объяснили, что говорит эволюция

Человек не произошел от современных шимпанзе, горилл или других обезьян, которые живут сегодня, пишет FODMAP Everyday. Ученые считают, что у людей и человекообразных обезьян был общий древний предок.

По оценкам специалистов, общий предок людей и шимпанзе жил примерно 6–8 млн лет назад. Он не был ни современным человеком, ни современным шимпанзе.

Со временем его потомки разделились на разные ветви. Одна из них в итоге привела к современным шимпанзе и бонобо, другая — через множество вымерших видов — к Homo sapiens.

Проще всего представить это как двоюродных родственников с общими предками. Один современный вид не превратился в другой.

Главные доказательства такого родства ученые находят в ДНК, строении тела и тысячах ископаемых останков древних людей. Особенно интересна человеческая хромосома 2: ее структура показывает, что когда-то две отдельные хромосомы предков соединились в одну.

При этом точный вид, который был последним общим предком людей и шимпанзе, ученым пока неизвестен. Но само их родство считается хорошо подтвержденным.