Пищевые продукты, напечатанные на 3D-принтере вскоре могут появиться в обычных магазинах различных стран мира, включая США, однако специалисты предупреждают, что их пищевая ценность пока изучена недостаточно, пишет The Independent. Технология позволяет создавать растительные аналоги мяса и рыбы нужной формы и текстуры, но диетологи обращают внимание на возможное большое количество переработанных ингредиентов и добавок.

Сам принцип не означает, что такая еда сделана из каких-то необычных веществ: для печати используют обычные пищевые компоненты, которые слой за слоем формируют нужную структуру. Однако растительным смесям могут требоваться дополнительные связующие вещества, жиры и ароматизаторы, чтобы продукт сохранял форму после печати.

По словам диетолога Меган Роу, белки, жиры и клетчатку в такой пище можно контролировать достаточно точно, а вот содержание витаминов и минералов изучено хуже. Ее также беспокоит высокая степень переработки некоторых аналогов мяса.

При этом технология может быть полезна людям с нарушениями глотания. 3D-печать позволяет придавать мягкой пище форму привычных блюд вместо того, чтобы ограничиваться пюре и супами.

Но для большинства людей специалисты пока не видят причин регулярно заменять обычные продукты напечатанными на 3D-принтере. Главный вопрос остается прежним: насколько полноценным и полезным окажется их состав при длительном употреблении.