Деменция бывает и у собак: ученые нашли важное сходство с болезнью Альцгеймера

The Conversation: мозг собак меняется похоже на человеческий при деменции

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Коропец]

Пожилые собаки могут помочь ученым лучше понять болезнь Альцгеймера и другие виды деменции у людей, пишет The Conversation со ссылкой на исследование в журнале npj Dementia. Команда Джули Морено из Университета штата Колорадо обнаружила, что мозг стареющих собак меняется во многом так же, как человеческий при деменции.

Сейчас многие исследования болезни Альцгеймера проводят на мышах. Однако у них естественным образом не возникают все те изменения мозга, которые наблюдаются у людей. Поэтому лекарства, хорошо показавшие себя в опытах на мышах, часто не помогают пациентам.

У собак ситуация другая. Более четверти животных старше 12 лет сталкиваются с нарушениями памяти и поведения, похожими на человеческую деменцию.

Ученые изучили мозг пожилых собак и обнаружили ненормальные скопления белков в тех же областях, где они появляются у людей на ранних стадиях заболевания.

Кроме того, у собак с выраженными изменениями мозга был повышен уровень белка GFAP в крови. У людей этот показатель также рассматривают как возможный признак повреждения мозга.

Исследователи надеются, что наблюдение за стареющими собаками поможет раньше выявлять деменцию и точнее проверять новые способы лечения, которые затем можно будет изучать у людей.

иностранная пресса

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