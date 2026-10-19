Солнечная система после смерти Солнца может потерять устойчивость примерно в 100 раз раньше, чем предполагалось, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в The Astrophysical Journal Letters.

Примерно через 5–6 млрд лет Солнце превратится в красного гиганта и начнет сбрасывать внешние слои, а затем станет белым карликом. Земля и другие внутренние планеты, вероятно, к этому моменту уже будут поглощены звездой.

Раньше считалось, что внешние планеты смогут сохранять устойчивые орбиты еще около 100 млрд лет.

Новые расчеты показывают, что потеря массы Солнцем может происходить не плавно, а тысячами отдельных выбросов. Каждый из них будет слегка сдвигать саму звезду и постепенно менять орбиты планет.

В 700 компьютерных моделированиях такие толчки нередко приводили к тому, что орбиты внешних планет начинали пересекаться. В большинстве наиболее вероятных сценариев хотя бы одна из них в итоге сталкивалась с другой или выбрасывалась из Солнечной системы.

В девяти из десяти симуляций Юпитер или Сатурн покидали систему еще до завершения превращения Солнца в белый карлик.

Для человечества это не создает дополнительной угрозы: все описанные события ожидаются лишь через миллиарды лет. Но работа может помочь объяснить происхождение планет-одиночек, которые свободно движутся между звездами.