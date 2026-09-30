Наша планета теряет устойчивость: ученые обнаружили сразу семь тревожных сигналов

Live Science: ученые обнаружили нарушение 7 из 9 пределов стабильности Земли

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Фото: [медиасток.рф]

Человечество уже нарушило семь из девяти так называемых планетарных границ, которые помогают сохранять Землю стабильной и пригодной для жизни, сообщает Yahoo со ссылкой на Live Science. Такие выводы содержатся в ежегодном отчете Planetary Health Check 2026, подготовленном более чем 60 учеными под руководством Потсдамского института изучения климатических изменений.

За безопасные пределы вышли изменение климата, состояние биосферы, использование территории, пресной воды, круговороты азота и фосфора, загрязнение новыми химическими веществами и закисление океана. Причем давление по всем семи направлениям достигло максимального уровня за время наблюдений.

Наиболее серьезными ученые считают проблемы климата, биоразнообразия, химического загрязнения и нарушения природных круговоротов веществ. Закисление океана, изменение запасов пресной воды и преобразование земель пока находятся в зоне растущего риска.

Авторы отдельно предупреждают о состоянии тропического региона Амазонии, разрушении морского дна донным тралением, угрозах глубоководной добычи полезных ископаемых и накоплении стойких химических веществ. Все эти процессы связаны между собой: ухудшение одного может усиливать другие.

При этом ученые не считают ситуацию необратимой. Озоновый слой и уровень атмосферных аэрозолей показывают, что отдельные негативные тенденции можно обернуть вспять. Однако для этого, по их мнению, в ближайшие годы необходимо сокращать выбросы и одновременно восстанавливать природные экосистемы.

иностранная пресса

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