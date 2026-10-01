Что собаки пытаются сказать своим голосом: ИИ научился анализировать собачий лай

Собачий лай может содержать гораздо больше информации, чем кажется человеку, пишет Newsweek. Современные исследования показывают, что по особенностям звука можно определять не только эмоциональное состояние животного, но и контекст происходящего, а в некоторых экспериментах — даже отдельные характеристики самой собаки.

Ученые уже давно знают, что высота звука, его тональность и паузы между отдельными «гав» связаны с тем, как люди воспринимают состояние питомца. Низкий лай чаще воспринимается как угрожающий, а более высокий — как испуганный или игривый.

Теперь к анализу подключают искусственный интеллект. Алгоритмы способны обрабатывать тысячи записей и находить закономерности, которые человеческое ухо может пропустить. Исследования показывают, что машинное обучение умеет различать обстоятельства, в которых собака лает, а также извлекать из звука информацию о возрасте и поле животного.

При этом говорить о полноценном «переводчике с собачьего» пока рано. Профессор Каунасского технологического университета Ритис Маскелюнас отмечает, что ИИ хорошо выявляет повторяющиеся сигналы и связывает их с поведением, но ученые все еще далеки от настоящего перевода коммуникации животных на человеческий язык.