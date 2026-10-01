Что собаки пытаются сказать своим голосом: ИИ научился анализировать собачий лай

Newsweek: ИИ помогает находить скрытые закономерности в собачьих звуках

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Коропец]

Собачий лай может содержать гораздо больше информации, чем кажется человеку, пишет Newsweek. Современные исследования показывают, что по особенностям звука можно определять не только эмоциональное состояние животного, но и контекст происходящего, а в некоторых экспериментах — даже отдельные характеристики самой собаки.

Ученые уже давно знают, что высота звука, его тональность и паузы между отдельными «гав» связаны с тем, как люди воспринимают состояние питомца. Низкий лай чаще воспринимается как угрожающий, а более высокий — как испуганный или игривый.

Теперь к анализу подключают искусственный интеллект. Алгоритмы способны обрабатывать тысячи записей и находить закономерности, которые человеческое ухо может пропустить. Исследования показывают, что машинное обучение умеет различать обстоятельства, в которых собака лает, а также извлекать из звука информацию о возрасте и поле животного.

При этом говорить о полноценном «переводчике с собачьего» пока рано. Профессор Каунасского технологического университета Ритис Маскелюнас отмечает, что ИИ хорошо выявляет повторяющиеся сигналы и связывает их с поведением, но ученые все еще далеки от настоящего перевода коммуникации животных на человеческий язык.

иностранная пресса

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