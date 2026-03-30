Небо стало кроваво-красным: жители курорта решили, что к ним пришел апокалипсис

Жители австралийского Денема пережили по-настоящему жуткое утро, когда во время циклона Нарелл небо окрасилось в кроваво-красный цвет, пишет издание Daily Star. Необычное явление произошло на фоне мощного шторма, который прошел сразу через несколько штатов и территорий.

Циклон принес сильные ливни, разрушения и порывы ветра до 169 км/ч. После его прихода в Западную Австралию местные жители увидели апокалиптическую картину: улицы и дома накрыло красной пылью, а небо стало почти марсианским. В кемпинге Shark Bay Caravan Park рассказали: «Снаружи невероятно жутко, и все покрыто пылью».

В соцсетях пользователи сравнивали происходящее с фильмом-катастрофой. «Это буквально начало зомби-апокалипсиса», — написал один из комментаторов. Другие шутили, что кадры больше похожи на Марс, чем на Землю.

Метеорологи объяснили, что красный оттенок возник из-за богатой железом почвы, которую сильный ветер поднял в атмосферу. При низком положении солнца такая пыль усиливает красные и оранжевые оттенки света, из-за чего небо приобретает зловещий цвет.