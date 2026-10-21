Большинство сообщений об НЛО можно объяснить ошибками восприятия, обычными летательными аппаратами, спутниками или атмосферными явлениями, однако далеко не каждый случай сводится только к воображению очевидца, пишет FODMAP Everyday. Современные исследования показывают, что часть наблюдений действительно связана с реальными объектами или сигналами, но имеющихся данных часто недостаточно, чтобы точно понять их происхождение.

Человеческое зрение не работает как видеокамера. Мозг достраивает картину из неполной информации, поэтому далекий огонек без понятных ориентиров можно ошибочно принять за гораздо более крупный и быстрый объект. Даже обычный самолет при определенном ракурсе может сначала казаться неподвижным.

Похожим образом возникают ошибки при оценке расстояния, скорости и размера. Кроме того, необычно могут выглядеть Венера, атмосферные миражи, дроны и спутники, особенно если человек не ожидает их увидеть.

При этом некоторые случаи фиксируют сразу несколько свидетелей, радары или инфракрасные камеры. Это уже нельзя объяснить только психологией, хотя и такие данные могут содержать ошибки приборов или искажения изображения.

NASA и американское управление AARO подчеркивают, что пока нет подтвержденных данных об инопланетных технологиях. Часть случаев остается неразрешенной просто потому, что информации о них слишком мало, а не потому, что они нарушают известные законы физики.