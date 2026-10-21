Почему самое страшное скрывается там, где его не видно? Фильмы ужасов давно научились обманывать наше зрение

Фильмы ужасов часто пугают зрителей не только тем, что показывают, но и тем, что заставляют их не замечать, пишет The Conversation со ссылкой на когнитивного психолога Аррин Роббинс из Ричмондского университета. Режиссеры используют особенности внимания, периферического зрения и реакции мозга на движение, чтобы прятать страшные детали прямо в кадре и показывать их в самый подходящий момент.

Один из таких эффектов называется невнимательной слепотой. Если человек сосредоточен на главном герое или важном объекте, он может не заметить даже очень странную фигуру на заднем плане.

Похожим образом работает слепота к изменениям: зритель может не заметить, что объект или человек в кадре постепенно меняется, если его внимание направлено в другое место.

Особенно хорошо хорроры используют периферическое зрение. Оно быстро замечает движение, но хуже распознает детали, поэтому человек сначала чувствует, что «что-то мелькнуло», и только потом понимает, что именно увидел. Эта короткая задержка сама по себе создает тревогу.

Еще один прием связан с парейдолией — склонностью мозга видеть лица там, где их нет. Поэтому тени, узоры на стенах или очертания деревьев могут вдруг показаться человеческой фигурой.

По словам Роббинс, режиссеры фактически управляют вниманием зрителя и используют промежуток между тем, что глаза уже заметили, и тем, что мозг успел осознать. Именно в этот момент и рождается значительная часть напряжения в фильмах ужасов.