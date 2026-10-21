Почему самое страшное скрывается там, где его не видно? Фильмы ужасов давно научились обманывать наше зрение

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Фильмы ужасов часто пугают зрителей не только тем, что показывают, но и тем, что заставляют их не замечать, пишет The Conversation со ссылкой на когнитивного психолога Аррин Роббинс из Ричмондского университета. Режиссеры используют особенности внимания, периферического зрения и реакции мозга на движение, чтобы прятать страшные детали прямо в кадре и показывать их в самый подходящий момент.

Один из таких эффектов называется невнимательной слепотой. Если человек сосредоточен на главном герое или важном объекте, он может не заметить даже очень странную фигуру на заднем плане.

Похожим образом работает слепота к изменениям: зритель может не заметить, что объект или человек в кадре постепенно меняется, если его внимание направлено в другое место.

Особенно хорошо хорроры используют периферическое зрение. Оно быстро замечает движение, но хуже распознает детали, поэтому человек сначала чувствует, что «что-то мелькнуло», и только потом понимает, что именно увидел. Эта короткая задержка сама по себе создает тревогу.

Еще один прием связан с парейдолией — склонностью мозга видеть лица там, где их нет. Поэтому тени, узоры на стенах или очертания деревьев могут вдруг показаться человеческой фигурой.

По словам Роббинс, режиссеры фактически управляют вниманием зрителя и используют промежуток между тем, что глаза уже заметили, и тем, что мозг успел осознать. Именно в этот момент и рождается значительная часть напряжения в фильмах ужасов.

иностранная пресса

Читайте также

Человеческая ДНК проникла в вирус: ученые подтвердили два таких случая

Человеческая ДНК проникла в вирус: ученые подтвердили два таких случая

Лед почти как бетон: ученые создали новый сверхпрочный материал для строительства

Лед почти как бетон: ученые создали новый сверхпрочный материал для строительства

Япония отправляет аппарат к спутнику Марса — через пять лет он должен привезти на Землю уникальные образцы

Япония отправляет аппарат к спутнику Марса — через пять лет он должен привезти на Землю уникальные образцы

Не спешите прогонять собаку с кровати: ученые выяснили, кто кого будит по ночам

Не спешите прогонять собаку с кровати: ученые выяснили, кто кого будит по ночам

Tesla показала «летающую» машину — но до обычного автомобиля ей еще далеко

Tesla показала «летающую» машину — но до обычного автомобиля ей еще далеко

Почему одним иностранные языки даются легче, чем другим? Преимуществом оказался хороший слух

Почему одним иностранные языки даются легче, чем другим? Преимуществом оказался хороший слух

Углекислый газ может помочь мозгу очищаться? Эксперимент дал эффект при болезни Альцгеймера

Углекислый газ может помочь мозгу очищаться? Эксперимент дал эффект при болезни Альцгеймера

Слова могут рассказать о человеке больше, чем кажется: ученые нашли признаки психопатии в текстах

Слова могут рассказать о человеке больше, чем кажется: ученые нашли признаки психопатии в текстах

«Мы никогда не вернемся домой»: командир американской космической миссии испугался, что все пойдет не по плану

«Мы никогда не вернемся домой»: командир американской космической миссии испугался, что все пойдет не по плану

Насколько тюленям мешают корабли и самолеты? Экологи узнали ответ с помощью необычного теста

Насколько тюленям мешают корабли и самолеты? Экологи узнали ответ с помощью необычного теста

Можно ли двигать предметы силой мысли? Ученые проверяли вероятность телекинеза десятилетиями

Можно ли двигать предметы силой мысли? Ученые проверяли вероятность телекинеза десятилетиями

Древние духи или обычная геология? Почему колоссальная скала в Техасе стонет после заката

Древние духи или обычная геология? Почему колоссальная скала в Техасе стонет после заката

Добавьте mosregtoday.ru в избранное