НЛО, странные тела и сигналы из космоса: нашли ли ученые хоть одно доказательство пришельцев?

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Несмотря на многочисленные сообщения об НЛО, странных сигналах и предполагаемых «инопланетных телах», ученые пока не получили ни одного проверяемого доказательства того, что пришельцы уже находятся на Земле, пишет FODMAP Everyday. NASA и американское ведомство AARO, изучающее неопознанные явления, также заявляют, что подтверждений внеземных существ или технологий у них нет.

AARO изучило более 1600 сообщений о неопознанных объектах. Многие удалось объяснить воздушными шарами, птицами, беспилотниками и другими обычными объектами, а по части случаев просто не хватило данных.

Подобная ситуация и с предполагаемыми «телами пришельцев»: необычный внешний вид или неизвестные фрагменты ДНК сами по себе ничего не доказывают. Для подтверждения внеземного происхождения нужны независимые исследования и достоверно известная история образца.

Ученые также ищут искусственные радиосигналы и проверяют объекты, прилетающие из других звездных систем. Например, у межзвездного объекта 3I/ATLAS искали признаки технологий, но ничего искусственного не обнаружили.

При этом наука не утверждает, что внеземной жизни не существует. Проблема лишь в том, что ни одно из нынешних свидетельств пока не выдержало независимой проверки.

иностранная пресса

Читайте также

Ноев ковчег нашли под землей? Радар показал странную структуру внутри холма

Ноев ковчег нашли под землей? Радар показал странную структуру внутри холма

Курение дедушки может отразиться на внуках: ученые нашли связь через поколения

Курение дедушки может отразиться на внуках: ученые нашли связь через поколения

Кто на самом деле создал табличку на кресте Иисуса? Подсказку нашли на древнем кольце

Кто на самом деле создал табличку на кресте Иисуса? Подсказку нашли на древнем кольце

А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

НЛО попало в прямой эфир? Видео запуска ракеты Starship вызвало споры среди пользователей сети

НЛО попало в прямой эфир? Видео запуска ракеты Starship вызвало споры среди пользователей сети

Больше кошек — больше счастья? Ученые нашли неожиданную связь в 93 странах

Больше кошек — больше счастья? Ученые нашли неожиданную связь в 93 странах

Почему Австралия горит все чаще? Ученые обвинили последствия колонизации

Почему Австралия горит все чаще? Ученые обвинили последствия колонизации

Ученые впервые попытались омолодить клетки глаза человека — и получили результаты

Ученые впервые попытались омолодить клетки глаза человека — и получили результаты

Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

Можно ли обратить старение одной таблеткой? Биолог делает ставку на теломеры

Можно ли обратить старение одной таблеткой? Биолог делает ставку на теломеры

Лицо из глубины тысячелетий: ученые «оживили» человека возрастом 315 тыс. лет

Лицо из глубины тысячелетий: ученые «оживили» человека возрастом 315 тыс. лет

Грязнее целого завода: названы самые токсичные для атмосферы боевые самолеты армии США

Грязнее целого завода: названы самые токсичные для атмосферы боевые самолеты армии США

Добавьте mosregtoday.ru в избранное