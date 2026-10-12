НЛО, странные тела и сигналы из космоса: нашли ли ученые хоть одно доказательство пришельцев?

Несмотря на многочисленные сообщения об НЛО, странных сигналах и предполагаемых «инопланетных телах», ученые пока не получили ни одного проверяемого доказательства того, что пришельцы уже находятся на Земле, пишет FODMAP Everyday. NASA и американское ведомство AARO, изучающее неопознанные явления, также заявляют, что подтверждений внеземных существ или технологий у них нет.

AARO изучило более 1600 сообщений о неопознанных объектах. Многие удалось объяснить воздушными шарами, птицами, беспилотниками и другими обычными объектами, а по части случаев просто не хватило данных.

Подобная ситуация и с предполагаемыми «телами пришельцев»: необычный внешний вид или неизвестные фрагменты ДНК сами по себе ничего не доказывают. Для подтверждения внеземного происхождения нужны независимые исследования и достоверно известная история образца.

Ученые также ищут искусственные радиосигналы и проверяют объекты, прилетающие из других звездных систем. Например, у межзвездного объекта 3I/ATLAS искали признаки технологий, но ничего искусственного не обнаружили.

При этом наука не утверждает, что внеземной жизни не существует. Проблема лишь в том, что ни одно из нынешних свидетельств пока не выдержало независимой проверки.