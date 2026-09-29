Курение дедушки может отразиться на внуках: ученые нашли связь через поколения

Autism Research: курение мужчин повышает риск развития аутизма у внуков на 76%

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Курение и тяжелое употребление алкоголя у мужчин могут быть связаны с повышенным риском аутизма у их будущих внуков, сообщает Yahoo со ссылкой на новое исследование в научном журнале Autism Research. Ученые изучили данные семей из Калифорнии, за которыми наблюдали на протяжении нескольких поколений.

В основу работы легли данные исследовательской программы Child Health and Development Studies. Еще в 1959–1967 годах беременных женщин подробно спрашивали о привычках их мужей, включая курение и употребление алкоголя. Затем исследователи проследили судьбу следующих поколений и сопоставили эти сведения с диагнозами аутизма у внуков.

У мужчин, которые курили во время беременности партнерши, риск аутизма у внуков оказался примерно на 76% выше. Для тех, кто выкуривал не менее 20 сигарет в день, показатель был почти вдвое выше по сравнению с некурящими. Связь также обнаружили с тяжелым употреблением алкоголя.

Авторы предполагают, что вредные привычки могут влиять на половые клетки и оставлять биологические изменения, способные передаваться следующим поколениям. Однако точный механизм пока не установлен.

Исследователи подчеркивают, что работа показывает статистическую связь, а не доказывает, что курение или алкоголь деда напрямую вызывают аутизм у внука. В исследовании также были ограничения, включая неполные данные о привычках мужчин и сравнительно небольшое число случаев аутизма в отдельных группах.

иностранная пресса

Читайте также

Две дочери — формула семейного счастья? Исследование показало необычную связь

Две дочери — формула семейного счастья? Исследование показало необычную связь

Рвота возрастом 160 миллионов лет показала, как охотились морские рептилии

Рвота возрастом 160 миллионов лет показала, как охотились морские рептилии

Чем меньше собака, тем увереннее хозяин? Историк пересмотрел старые стереотипы о мужественности

Чем меньше собака, тем увереннее хозяин? Историк пересмотрел старые стереотипы о мужественности

Можно ли обратить старение одной таблеткой? Биолог делает ставку на теломеры

Можно ли обратить старение одной таблеткой? Биолог делает ставку на теломеры

Один звонок переписал историю ледникового периода: в Великобритании нашли пять мамонтов

Один звонок переписал историю ледникового периода: в Великобритании нашли пять мамонтов

Собаки действительно вслушиваются в наши слова: как мозг питомцев выделяет человеческую речь

Собаки действительно вслушиваются в наши слова: как мозг питомцев выделяет человеческую речь

Почему день на Земле не всегда длится ровно 24 часа: ученые нашли новую причину

Почему день на Земле не всегда длится ровно 24 часа: ученые нашли новую причину

Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

Электромобили на Западе столкнулись с неожиданной проблемой: шины стали самым слабым местом машины

Электромобили на Западе столкнулись с неожиданной проблемой: шины стали самым слабым местом машины

Эдем возле горы Арарат? В Библии XVI века нашли необычную карту райского сада

Эдем возле горы Арарат? В Библии XVI века нашли необычную карту райского сада

«Проклятие Тутанхамона» вернулось: археологи хотят проверить гробницу в поисках царицы Нефертити

«Проклятие Тутанхамона» вернулось: археологи хотят проверить гробницу в поисках царицы Нефертити

Кто чаще недоволен обслуживанием в ресторанах: в исследовании сравнили мужчин и женщин

Кто чаще недоволен обслуживанием в ресторанах: в исследовании сравнили мужчин и женщин

Добавьте mosregtoday.ru в избранное