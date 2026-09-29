Курение дедушки может отразиться на внуках: ученые нашли связь через поколения

Курение и тяжелое употребление алкоголя у мужчин могут быть связаны с повышенным риском аутизма у их будущих внуков, сообщает Yahoo со ссылкой на новое исследование в научном журнале Autism Research. Ученые изучили данные семей из Калифорнии, за которыми наблюдали на протяжении нескольких поколений.

В основу работы легли данные исследовательской программы Child Health and Development Studies. Еще в 1959–1967 годах беременных женщин подробно спрашивали о привычках их мужей, включая курение и употребление алкоголя. Затем исследователи проследили судьбу следующих поколений и сопоставили эти сведения с диагнозами аутизма у внуков.

У мужчин, которые курили во время беременности партнерши, риск аутизма у внуков оказался примерно на 76% выше. Для тех, кто выкуривал не менее 20 сигарет в день, показатель был почти вдвое выше по сравнению с некурящими. Связь также обнаружили с тяжелым употреблением алкоголя.

Авторы предполагают, что вредные привычки могут влиять на половые клетки и оставлять биологические изменения, способные передаваться следующим поколениям. Однако точный механизм пока не установлен.

Исследователи подчеркивают, что работа показывает статистическую связь, а не доказывает, что курение или алкоголь деда напрямую вызывают аутизм у внука. В исследовании также были ограничения, включая неполные данные о привычках мужчин и сравнительно небольшое число случаев аутизма в отдельных группах.