Грязнее целого завода: названы самые токсичные для атмосферы боевые самолеты армии США

Американская военная авиация относится к наиболее прожорливой технике Пентагона по расходу топлива и прямым выбросам углекислого газа, пишет Climate Crisis 247. Материал ссылается в том числе на исследование Даремского и Ланкастерского университетов, авторы которого называли вооруженные силы США одним из крупнейших институциональных потребителей углеводородов.

По приведенным оценкам, стратегический бомбардировщик B-52H расходует около 3300 галлонов топлива и производит примерно 35 американских тонн CO₂ за час полета. У B-1B показатель оценивается в 29–35 тонн, у транспортного C-17 — в 24–32 тонны, а у истребителя F-35A — примерно в 16 тонн.

При этом крупнейшие корабли не обязательно лидируют по прямым выбросам: авианосцы класса Gerald R. Ford и американские подлодки используют ядерные энергетические установки.

Однако к таким сравнениям стоит относиться осторожно. Единой официальной базы, где расход топлива и выбросы рассчитываются отдельно для каждого типа вооружения, нет: Climate Crisis 247 сводит приблизительные данные из разных источников. Исследование 2019 года, согласно которому американские военные (если бы были отдельным государством) заняли бы 47-е место среди остальных стран мира по выбросам, учитывало прежде всего выбросы от использования топлива, а не весь жизненный цикл вооружений.

Кроме того, исследователи сами отмечают серьезные пробелы в отчетности, из-за которых точный общий углеродный след армии оценить сложно.