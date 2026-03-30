Новый штамм COVID распространяется в США: врачи предупреждают о 12 симптомах, которые легко спутать с простудой

По данным Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), симптомы в целом остаются типичными для COVID-19, хотя сам вариант, по сообщениям СМИ и экспертов, может хуже распознаваться иммунитетом из-за большого числа мутаций.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, BA.3.2 впервые выявили у прибывшего в США туриста 27 июня 2025 года, а к февралю 2026 года его уже находили в клинических образцах, у других туристов и в сточных водах. ВОЗ относит BA.3.2 к варианту под наблюдением, а не к более опасной категории, и пока нет данных, что он вызывает более тяжелое течение болезни.

NHS относит к возможным симптомам Covid-19 высокую температуру, озноб, постоянный кашель, потерю или изменение вкуса и запаха, одышку, усталость, ломоту в теле, головную боль, боль в горле, заложенность носа или насморк, потерю аппетита, диарею, тошноту и рвоту. У части людей процесс болезни может протекать почти незаметно.