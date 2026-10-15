Секрет воскрешения птичьей трели: как аудиозапись научила пернатых петь по-старому

Орнитологи смогли восстановить утраченную птичью песню, которую местные воробьи в Буэнос-Айресе перестали петь десятки лет назад, пишет The Guardian. Исследователи создали ее компьютерную версию по записям 1960-х годов и проиграли современным птицам.

Менее чем через три месяца один из воробьев начал повторять части старой песни.

Для птиц это не просто красивый звук. Многие виды учатся пению у родителей и соседей, а хорошая и знакомая песня помогает самцам находить партнеров и защищать территорию.

Проблемы начинаются, когда популяция сокращается. Молодым птицам становится не у кого учиться, поэтому их песни могут упрощаться, искажаться или даже смешиваться с песнями других видов.

Ученые считают, что старые записи или созданные компьютером песни могут помочь восстановить такие утраченные «диалекты».

Это особенно важно для редких видов. В Австралии, например, находящихся под угрозой исчезновения медососов удалось обучать правильным песням с помощью всего нескольких диких взрослых птиц.

Исследователи надеются, что в будущем подобные методы, возможно с использованием ИИ, станут частью программ по сохранению исчезающих птиц.