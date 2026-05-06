Опасный тренд: то, что дети делают ради видео, заканчивается ожогами и шрамами
Daily Mail: дети повторяют тренд TikTok с микроволновкой и получают ожоги
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Родителей предупреждают об опасном тренде в TikTok, из-за которого дети кладут мягкие игрушки «антистресс» в микроволновку и получают тяжелые ожоги, пишет Daily Mail. В соцсетях подростки советуют нагревать такие игрушки, чтобы они стали мягче и пластичнее.
Проблема в том, что внешняя оболочка может скрывать, насколько сильно раскалился гель внутри. В некоторых случаях игрушки взрывались, обдавая детей кипящей липкой массой. Уже сообщалось о девятилетнем мальчике с ожогами лица и семилетней девочке, которая получила ожоги второй и третьей степени и была введена в искусственную кому.
Одна мать рассказала, что ее 10-летняя дочь получила «страшные ожоги» после того, как рядом с ней нагрели такую игрушку всего на 30 секунд. Врачи предупредили, что девочке придется избегать солнца как минимум два года, а риск оставшихся на всю жизнь шрамов пока не исключен.
Эксперты призывают родителей прямо говорить детям: микроволновка не игрушка, а повторение интернет-трендов может закончиться больницей.
Врачи также напоминают, что игрушки не предназначены для нагревания: пластик, гель и другие материалы могут расширяться, воспламеняться или взрываться.