Опасный тренд: то, что дети делают ради видео, заканчивается ожогами и шрамами

Родителей предупреждают об опасном тренде в TikTok, из-за которого дети кладут мягкие игрушки «антистресс» в микроволновку и получают тяжелые ожоги, пишет Daily Mail. В соцсетях подростки советуют нагревать такие игрушки, чтобы они стали мягче и пластичнее.

Проблема в том, что внешняя оболочка может скрывать, насколько сильно раскалился гель внутри. В некоторых случаях игрушки взрывались, обдавая детей кипящей липкой массой. Уже сообщалось о девятилетнем мальчике с ожогами лица и семилетней девочке, которая получила ожоги второй и третьей степени и была введена в искусственную кому.

Одна мать рассказала, что ее 10-летняя дочь получила «страшные ожоги» после того, как рядом с ней нагрели такую игрушку всего на 30 секунд. Врачи предупредили, что девочке придется избегать солнца как минимум два года, а риск оставшихся на всю жизнь шрамов пока не исключен.

Эксперты призывают родителей прямо говорить детям: микроволновка не игрушка, а повторение интернет-трендов может закончиться больницей.

Врачи также напоминают, что игрушки не предназначены для нагревания: пластик, гель и другие материалы могут расширяться, воспламеняться или взрываться.