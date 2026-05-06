«Локомотив» не хочет отпускать тренера Галактионова в ЦСКА

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Михаил Галактионов летом может перейти в ЦСКА.

Как сообщил «СЭ», два столичных клуба обсуждали вопрос перехода тренера. Позже то же издание рассказало, что ЦСКА все-таки ищет на пост главного тренера иностранца, а Галактионова может пригласить, если не найдет подходящего кандидата.

«Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК „Локомотив“ еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года», — говорится в сообщении клуба.

4 мая ЦСКА расторг соглашение с Фабио Челестини. Довести сезон до конца клуб поручил Дмитрию Игдисамову, работавшему в структуре ЦСКА с 2019 года, но только в марте подключенному к работе с основной командой.