В ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово ввели в эксплуатацию четыре новых дома

Четыре новых корпуса (7.1, 7.2, 10.1, 10.2) ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, соответствующее разрешение выдали группе «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Дома рассчитаны на 1,3 тыс. квартир, общая площадь жилой недвижимости составляет более 50 тыс. кв. м. На первых этажах разместили 51 коммерческое помещение общей площадью свыше 4 тыс. кв. м. В новостройках расположены квартиры различных планировок: от студий до четырехкомнатных. На первых этажах оборудованы специальные помещения, где организовано хранение колясок, велосипедов или самокатов, на минус первом — индивидуальные кладовые.

На территории есть площадки с игровым оборудованием, спортивные зоны для уличных тренировок и занятий йогой, столы для игры в пинг-понг и шахматы, места для отдыха под навесами и пешеходные бульвары. Там также открыты два детских сада и школа. Всего в комплексе предусмотрено три детских сада, школа, поликлиника, ФОК и многоуровневый наземный паркинг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.