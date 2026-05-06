Россиянин отсудил у начальства зарплату за дни, которые не работал по вине работодателя

Сотрудника одного из структурных подразделений железнодорожной компании, уволенного с нарушением закона, удалось восстановить на рабочем месте. Помимо возвращения в должности, бывший работник получил от предприятия заработную плату за все время вынужденного отсутствия на работе, а также денежную компенсацию за причиненный моральный вред, сообщил VSE42.Ru .

Как выяснилось в ходе разбирательства, увольнение сотрудника Западно-Сибирского центра фирменного обслуживания было проведено с грубыми нарушениями. Ситуацию удалось исправить благодаря принципиальной позиции Беловского транспортного прокурора. Надзорное ведомство инициировало проверку обстоятельств увольнения и в ходе контрольных мероприятий выявило серьезные несоответствия требованиям Трудового кодекса РФ.

«<…> нарушения статьи 179 Трудового кодекса Российской Федерации, выразившиеся в определении преимущественного права оставления на работе без фактической оценки показателей производительности труда и квалификации по объективным критериям», — VSE42.Ru цитирует сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Беловский городской суд, изучив все материалы дела, встал на сторону незаконно уволенного гражданина. Суд постановил признать приказ об увольнении недействительным с момента его подписания. В итоге работника восстановили в прежней занимаемой должности. Кроме того, судебная инстанция обязала работодателя выплатить ему не полученную заработную плату за все время вынужденного прогула, а также перечислить дополнительную сумму в качестве компенсации нанесенного морального вреда.

