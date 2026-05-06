«Торонто» будет выбирать первым на драфте-2026

В НХЛ прошла драфт-лотерея среди 16 клубов, которые не попали в плей-офф. По окончании процедуры стала известно очередность, с которой команды будут выбирать игроков на драфте-2026.

«Торонто Мейпл Лифс» получили право первого выбора, хотя перед началом лотереи имели только пятую позицию.

В последний раз «Торонто» выбирало в 2016 году и тогда пополнилось нынешним капитаном команды Остоном Мэттьюсом. Как и 10 лет назад, драфт пройдет в Баффало. Скаутские бюро ставят на первое место канадца Гэвина Маккенну, также высоко котируется шведский форвард Ивар Стенберг.

Вслед за «Торонто» будут выбирать «Сан-Хосе», «Ванкувер», «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Сиэтл», «Виннипег», «Флорида», «Нэшвилл», «Сент-Луис», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Каолмбус, еще раз „Сент-Луис“ и „Вашингтон.

На драфте-2025 под первым номером «Нью-Йорк Айлендерс» выбрали защитника Мэттью Шефера, который уже провел успешный сезон в НХЛ и входит в число претендентов на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).