Сказочная щедрость за чужой счет: суд обязал экс-руководителя ЖКХ вернуть деньги за фантомное оборудование

В Кемеровской области бывший высокопоставленный сотрудник администрации Киселевска понесет финансовую ответственность за свои действия. Речь идет о сумме в 2 млн руб., которые экс-чиновник теперь обязан вернуть в городской бюджет. Причиной стал договор с частной коммерческой организацией, который он заключил, будучи руководителем местного управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Информацию о вынесенном судебном решении распространила прокуратура Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в 2019 году в городе проводились плановые работы по масштабной реконструкции и техническому обновлению одной из местных котельных. Ответственный за процесс начальник управления ЖКХ вступил в деловые переговоры с профильной фирмой.

Предметом соглашения стала закупка и поставка промышленного оборудования. Однако, когда все предусмотренные контрактом сроки вышли, а обещанная техника в город так и не поступила, чиновник, тем не менее, подписал все необходимые акты сдачи-приемки работ.

По данным издания, многомиллионные бюджетные средства, которые были выделены на модернизацию котельной, бесследно ушли на банковские счета предпринимателей. Муниципалитету был причинен серьезный материальный ущерб.

После разбирательства суд принял решение обязать бывшего руководителя управления ЖКХ выплатить всю сумму нанесенного ущерба — а это ровно 2 млн руб.

