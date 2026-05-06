Инвестиционный портфель-2026: куда вкладывать деньги, чтобы не потерять из-за инфляции

В последние годы россияне все чаще сталкиваются с проблемой обесценивания денег. Инфляция, снижение ставок по депозитам и экономическая неопределенность заставляют задуматься: как защитить и приумножить свои накопления? В этом поможет грамотная диверсификация сбережений и формирование сбалансированного инвестиционного портфеля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

Почему растут цены и падают ставки по вкладам

В последние годы инфляция стала одной из главных экономических тем для россиян. По словам эксперта, этот процесс обусловлен сразу несколькими причинами:

Изменения в налоговом законодательстве. Повышение налогов вынуждает бизнес перекладывать издержки на потребителей, что также приводит к повышению цен и разгоняет инфляцию.

Геополитические факторы. Обесценивание национальных валют и инфляционные процессы — это общемировой процесс, который наблюдается во многих странах, а не только в России.

Инфляция ожиданий. Когда население и компании ждут роста цен, они провоцируют инфляцию своим экономическим поведением. Бизнес начинает заранее повышать стоимость товаров и услуг, тем самым еще больше разгоняют инфляцию.

«В то же время банковские вклады становятся все менее привлекательными. Это связано с тем, что при снижении ключевой ставки банки вынуждены уменьшать проценты по депозитам, чтобы не работать в убыток. В результате депозиты перестают защищать сбережения от обесценивания», — сказал Новачук.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Как правильно диверсифицировать сбережения

Чтобы снизить риски и сохранить капитал, эксперт рекомендует формировать сбалансированный инвестиционный портфель:

Ликвидные активы (20–30% от инвестиционного портфеля). Это могут быть банковские депозиты или государственные облигации (ОФЗ), которые можно быстро превратить в наличные деньги в случае необходимости.

Акции (30–40% от инвестиционного портфеля). Российский фондовый рынок сейчас недооценен, но у него есть потенциал роста. При улучшении макроэкономической или геополитической ситуации акции российских компаний могут принести существенную прибыль.

Недвижимость (до 30% от инвестиционного портфеля). Можно инвестировать как напрямую, так и через коллективные инструменты, что позволяет входить в крупные проекты с небольшим капиталом.

Типичные ошибки при управлении сбережениями

Помимо этого, финансовый аналитик назвал главные ошибки, которые совершают россияне, пытаясь защитить денежные средства от инфляции:

Ставка на один актив. Вкладывать все деньги только в акции, один депозит или одну квартиру опасно, потому что если этот актив просядет, можно потерять значительную часть капитала.

Погоня за сверхдоходностью. Обещания очень высоких процентов за короткий срок — это всегда признак мошенничества или неоправданно высокого риска. В этом случае можно потерять весь свой капитал или существенную его часть.

Пассивное отношение к деньгам. Без финансового плана и постоянного контроля накопления не будут расти. Управление деньгами требует осознанности, внимания и дисциплины.

Игнорирование профессиональной помощи. Не стоит полагаться только на интуицию — лучше обращаться к проверенным аналитикам и экспертам.

Фото: [ istockphoto.com/Sergey Dementyev ]

Ранее сообщалось, что по итогам этого года около 2,5 млн россиян могут заплатить налог с процентов на депозиты. Если ключевая ставка не поднимется, это коснется тех, у кого на депозите лежит свыше 1 млн рублей, и они заработали больше 160 тыс. рублей.