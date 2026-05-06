До 7 июня: суд продлил арест экс-министру здравоохранения Кузбасса Беглову

Центральный райсуд областной столицы Кузбасса вынес определение в отношении бывшего министра здравоохранения региона. В объединенном пресс-центре судов Кемеровской области порталу VSE42.Ru сообщили, что Дмитрий Беглов останется в следственном изоляторе. Экс-чиновнику, которого подозревают в коррупционных деяниях, срок нахождения под стражей был продлен соответствующим судебным решением.

«Мера пресечения продлена до 7 июня», — сказал собеседник VSE42.Ru.

По информации издания, экс-чиновнику вменяют в вину сразу несколько коррупционных преступлений, каждое из которых относится к категории тяжких. Беглову инкриминируют пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ (речь идет о получении крупной взятки). Помимо этого, его обвиняют еще по двум самостоятельным эпизодам, квалифицируемым по части 6 той же статьи — здесь сумма незаконного вознаграждения признана особо крупной.

Следствие полагает, что в период с января по июнь прошлого года высокопоставленный чиновник систематически получал «откаты» от индивидуального предпринимателя и ряда коммерческих юридических лиц. Взамен, как установлено правоохранителями, он обещал своим контрагентам помогать в заключении выгодных договоров на поставку медицинских товаров и расходных материалов, а также гарантировал общее покровительство их бизнесу.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья посетила СИЗО в Серпухове.