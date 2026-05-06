Полузащитник «Зенита» решил сменить Петербург на Москву

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой летом хочет сменить клуб, сообщает Sport24. По данным портала, у него есть конкретное предложение от одной из московских команд.

28-летний футболист недоволен своим положением в «Зените». Игрока сборной России используют в основном на заменах. При этом в весенней части РПЛ игрового времени у Мостового стало еще меньше: полузащитник ни разу не вышел в старте, а на замену его выпускали только в четырех матчах.

При этом, если смотреть на сухие цифры, статистка покажется вполне приличной. Мостовой в сезоне сыграл в 31 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три ассиста.

Как сообщил источник Sport24, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не будет возражать против перехода игрока.

Контракт с «Зенитом» у футболиста рассчитан на еще один сезон. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €4 млн.