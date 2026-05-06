В Московской области открыли парту Героя в честь 102-летнего ветерана Алешиной

В Орехово-Зуевском лицее ко Дню Победы открыли «Парту Героя» в честь снайпера Александры Алешиной, которой недавно ей исполнилось 102 года, ветеран лично приняла участие в церемонии. За несколько лет «Единая Россия» открыла 789 парт Героя в школах и колледжах региона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Право сидеть за такими партами получают лучшие ученики — отличники, активисты, победители олимпиад и конкурсов. Александра Алешина подчеркнула, что это позволит сохранять память о тех, кто защищал страну.

Ученица Орехово-Зуевского лицея Варвара Коловертных призналась, что хотела бы получить право сидеть за партой Героя.

«Это, конечно, большая ответственность. И в то же время большая гордость. Благодаря таким проектам начинаешь глубже изучать историю, узнавать что-то новое о наших земляках, о людях, которые совершали подвиги, чтобы мы сегодня жили, учились, дружили», — рассказала школьница.

В Балашихе также открыли парту Героя Великой Отечественной войны Дмитрия Хондака, в церемонии открытия в память о деде приняла участие внучка ветерана, заслуженная артистка России Варвара. В лыткаринской школе № 2 парту посвятили ветерану Великой Отечественной войны Анне Чичкановой.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц подчеркнула, что для молодогвардейцев и всех школьников сидеть за Партой Героя — огромная честь и ответственность.

