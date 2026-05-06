Жителям Подмосковья рассказали о работе медучреждений в День Победы

В Подмосковье опубликовали график работы медицинских учреждений в День Победы и выходные дни, с 9 по 11 мая, кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные дни с 08:00 до 18:00. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Понимаем, что потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент — независимо от праздников и выходных», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, обслуживание вызовов на дому будет происходить с 08:00 до 20:00. Скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать круглосуточно. Взрослые, детские, стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать на плановый прием 11 мая с 09:00 до 15:00, дежурные врачи стоматологических поликлиник — 9 и 10 мая с 09:00 до 14:00.

Напомним, что записаться к врачу можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере МАХ и региональный портал госуслуг «Здоровье».

