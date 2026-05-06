9May

Московская область стала лидером школьного инженерного образования в России

Фото: [Министерство образования МО]

Московская область уверенно закрепила за собой статус флагмана школьного инженерного образования в стране. В текущем учебном году в регионе открыли более 400 предпрофессиональных инженерных классов, где обучаются свыше 8 тыс. старшеклассников. Это позволило Подмосковью занять 1-е место в России по количеству подобных образовательных площадок. Амбициозные планы на следующий учебный год предусматривают расширение сети до 700 классов — рост почти на 75% за год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Вице‐губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула впечатляющие результаты инициативы. По ее словам, свыше 14 тыс. старшеклассников в ближайшем будущем будут обучаться в тесной связке с реальным производством. Партнерами проекта выступают более 200 организаций — ведущие промышленные предприятия и вузы, среди которых «Росатом», ракетно‐космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева, «Криогенмаш», авиационная корпорация «Рубин» и другие ключевые игроки отрасли.

Результаты программы уже заметны: 70% выпускников предпрофессиональных классов поступают в профильные вузы, а средние баллы ЕГЭ по физике и математике у будущих инженеров на 7 пунктов превышают общероссийские показатели. Это доказывает эффективность подхода, сочетающего теорию с практикой.

Предпрофессиональные инженерные классы — это не просто углубленное изучение предметов, а полноценная подготовка будущих специалистов. Школьники не только усиленно осваивают математику и физику, но и погружаются в прикладные дисциплины. В программе — компьютерное моделирование, черчение, основы физического эксперимента, 3D‐моделирование и прототипирование, инженерная математика и графика, изучение беспилотных автоматизированных систем и многое другое.

Ключевой элемент успеха — выстроенная в регионе модель взаимодействия «школа — вуз — производство». Она дает школьникам возможность проходить практики и стажировки на предприятиях, участвовать в реальных проектах и получать актуальные знания от профессионалов. Вузы и работодатели активно участвуют в формировании образовательных программ, что позволяет готовить кадры, полностью соответствующие запросам современной индустрии.

