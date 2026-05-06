В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 6 мая, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 7 мая, на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности, в пятницу, 8 мая, — I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +11-25 градусов, ночью — +8-15. Синоптики обещают переменную облачность, возможны локальные кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

