Осторожность превыше всего: какая бытовая техника чаще всего оказывается связана с пожарами

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Обычная бытовая техника ежегодно оказывается связана с тысячами домашних пожаров, причем чаще всего проблема возникает не из-за заводского брака, а из-за неправильного использования, пишет Daily Mail со ссылкой на данные властей Англии и экспертов некоммерческой организации Electrical Safety First. Лидируют электрические плиты и духовки, которые с 2010 по 2026 год фигурировали более чем в 130 тысячах пожаров.

Данные основаны на статистике Великобритании. Только за 2025 год плиты и духовки были связаны почти с 6400 возгораниями. Следом идут электрические конфорки, грили и микроволновки — вместе эти категории кухонной техники дали около 80% всех пожаров, где была задействована бытовая техника.

За пределами кухни чаще других фигурируют сушильные машины. За 16 лет с ними связали более 10 тысяч пожаров. Поводом для нового обсуждения стала гибель мужчины и его девятилетней дочери после возгорания, которое, по данным следствия, вероятнее всего началось в неисправной сушилке.

Эксперты подчеркивают, что сама по себе техника не обязательно опасна. Около двух третей подобных пожаров за последние два года связывали с неправильным использованием, а еще 23% — с неисправностями.

Снизить риск помогают простые меры: не перегружать удлинители, регулярно очищать фильтры сушилки, проверять, выключена ли плита, и не оставлять работающие приборы без присмотра.

иностранная пресса

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