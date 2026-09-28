Один из лучших кандидатов на внеземную жизнь: что скрывают льды спутника Сатурна

Science Advances: археи выжили в условиях океана спутника Сатурна Энцелада

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Фото: [медиасток.рф]

Спутник Сатурна Энцелад может быть еще более подходящим местом для существования жизни, чем считалось раньше, пишет Daily Mail со ссылкой на две работы в журнале Science Advances. Ученые показали, что земной микроорганизм способен выживать в условиях, похожих на предполагаемый подледный океан этого спутника.

Исследователи из Мюнхенского университета Людвига — Максимилиана создали в лаборатории среду с очень небольшим количеством кислорода, высокой щелочностью и химическим составом, похожим на океан Энцелада. Затем туда поместили архею (одноклеточный организм) Methanothermococcus okinawensis, которая на Земле живет возле глубоководных гидротермальных источников.

Микроорганизм смог расти даже при pH около 11 (сравнимо с щелочной средой чистящих средств) и получать энергию из водорода и небольшого количества углекислого газа. При этом он производил метан — один из возможных признаков биологической активности.

Вторая работа показала, что вода из океана Энцелада, выбрасываемая через трещины в ледяной коре, при замерзании может разделять соли и органические вещества по разным частицам льда. Это способно облегчить будущим аппаратам поиск возможных следов жизни прямо в ледяных выбросах спутника.

Авторы подчеркивают, что жизнь на Энцеладе пока не обнаружена. Эксперименты лишь показывают, что некоторые земные формы жизни теоретически могли бы существовать в похожей среде, а следы подобной внеземной жизни в будущем, возможно, будет проще найти.

иностранная пресса

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