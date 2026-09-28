Один звонок переписал историю ледникового периода: в Великобритании нашли пять мамонтов

Случайный телефонный звонок 40 лет назад помог изменить представления ученых о том, когда мамонты исчезли из Великобритании и Западной Европы, сообщает Yahoo со ссылкой на BBC. В сентябре 1986 года рабочие гравийного карьера возле деревни Кондовер в графстве Шропшир раскопали огромные кости животного.

Первоначально рабочие решили, что останки могут принадлежать крупной лошади или даже цирковому слону. Но местная жительница Ив Робертс, гулявшая рядом с мужем, обратила внимание на необычный размер костей и позвонила в музейную службу Шропшира. По словам палеонтолога Адриана Листера, именно этот звонок оказался решающим: без него находку могли просто уничтожить при дальнейших работах.

Во время раскопок ученые обнаружили останки пяти мамонтов — одного взрослого и четырех молодых. Скелет взрослого самца оказался примерно на 80% полным и до сих пор считается самым полным скелетом взрослого мамонта, найденным в Великобритании.

Радиоуглеродный анализ показал, что животные жили около 14 тыс. лет назад. До этого считалось, что мамонты исчезли из Великобритании примерно 18–19 тыс. лет назад. Таким образом, находка доказала, что они сохранялись здесь на несколько тысячелетий дольше.

Ученые предполагают, что мамонтов привлекала питательная растительность вокруг заболоченной впадины, оставшейся после отступления ледника. Животные, вероятно, приходили туда в разное время и погибали, увязая в мягком грунте.