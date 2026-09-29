После травмы он не чувствовал рук: мозговой имплант частично вернул мужчине подвижность и осязание

Мозговые импланты помогли парализованному мужчине частично вернуть движения рук и чувство прикосновения спустя годы после тяжелой травмы спинного мозга, сообщает Yahoo, ссылаясь на портал FODMAP Everyday. Речь идет о Ките Томасе, который в 2020 году сломал шею при неудачном прыжке в бассейн и оказался парализован ниже груди.

Исследователи из исследовательского института Feinstein Institutes for Medical Research установили ему пять небольших имплантов в области мозга, отвечающие за движение и ощущения. Система получила название «двойной нейронный обход». Она считывает намерение человека пошевелить рукой, передает сигнал компьютеру, а затем электрическая стимуляция активирует нужные мышцы и участки спинного мозга.

Одновременно датчики на руке могут передавать информацию обратно в мозг. Благодаря этому Томас смог ощущать прикосновения, брать предметы, подносить чашку ко рту и даже удерживать хрупкие вещи вроде яйца.

После длительной реабилитации часть улучшений сохранилась даже без включенной системы. Например, сила бицепса заметно выросла, а чувствительность в запястье улучшилась. Исследователи предполагают, что постоянная стимуляция могла помочь нервной системе частично перестроиться.

Однако технология пока находится на ранней стадии. Томас остается парализованным и нуждается в постоянном уходе, а результаты получены только у одного пациента. Авторы отдельно подчеркивают, что речь идет не о лечении паралича, а об экспериментальном способе вернуть часть утраченных функций.