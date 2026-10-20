Углекислый газ может помочь мозгу очищаться? Эксперимент дал эффект при болезни Альцгеймера

Кратковременное воздействие углекислого газа в повышенных дозах может временно влиять на выведение из мозга белков, связанных с болезнью Альцгеймера, пишет BGR со ссылкой на предварительные результаты, представленные на международной конференции по болезни Альцгеймера. Однако эксперимент включал всего 12 человек, а обнаруженный эффект исчез менее чем через час, поэтому говорить о новом лечении пока рано.

Авторы изучали работу глимфатической системы — механизма, который помогает мозгу выводить продукты обмена и особенно активно работает во время сна. Участники дышали специальной газовой смесью под медицинским наблюдением, пока исследователи сканировали их мозг и анализировали кровь.

У людей с повышенным уровнем тау-белка после процедуры его количество временно снижалось. В крови участников также увеличивался уровень бета-амилоида, что авторы интерпретировали как возможный признак усиленного выведения этого белка из мозга.

Однако результат оказался кратковременным: менее чем через час уровень тау возвращался к прежним значениям. Пока неизвестно, даст ли повторное воздействие длительный эффект, сможет ли оно замедлить болезнь и какие риски возникнут при регулярном применении.

Самостоятельно экспериментировать с вдыханием углекислого газа опасно: высокая концентрация CO2 может привести к тяжелому отравлению и удушью. Исследователям еще предстоит проверить метод на значительно большем числе пациентов и оценить его безопасность.