Можно ли двигать предметы силой мысли? Ученые проверяли вероятность телекинеза десятилетиями

Интересное

Фото: [Медиасток.рф]

Телекинез в том виде, в каком его показывают в кино, научно не подтвержден, пишет Mental Floss. Исследователи уже больше ста лет пытаются проверить, способен ли человек влиять на предметы одной только силой мысли, но надежных доказательств так и не получили.

В ранних опытах добровольцы пытались мысленно повлиять на выпадение игральных костей, а позже — на работу генераторов случайных чисел.

В 2006 году ученые объединили результаты 380 подобных исследований. Небольшой эффект действительно обнаружился, но он был очень слабым и нестабильным. Причем чем меньше было исследование, тем сильнее выглядел результат — признак того, что успешные эксперименты могли просто чаще публиковаться, чем неудачные.

Одна из самых известных лабораторий по изучению таких явлений работала в Принстонском университете почти 30 лет. Однако повторить ее результаты в других лабораториях убедительно не удалось.

Дополнительная проблема — физика. Чтобы сдвинуть предмет на расстоянии, нужна сила, а известных взаимодействий, которые мозг мог бы использовать для этого, ученые не нашли.

Зато управлять предметами «силой мысли» уже можно с помощью технологий. Например, мозговые импланты позволяют парализованным людям двигать роботизированными руками. Но это работает через электроды, компьютер и моторы — к телекинезу такое управление не относится.

иностранная пресса

Читайте также

Рак может начинаться с инфекции: ученые оценили масштаб проблемы

Рак может начинаться с инфекции: ученые оценили масштаб проблемы

Кричат громче отбойного молотка: ученые нашли двух рекордно шумных птиц

Кричат громче отбойного молотка: ученые нашли двух рекордно шумных птиц

Искусственный интеллект против рака: почему одной вычислительной мощности пока что недостаточно

Искусственный интеллект против рака: почему одной вычислительной мощности пока что недостаточно

Камень Великого Сфинкса раскрыл новую тайну: ученые нашли неизвестный вид крокодила

Камень Великого Сфинкса раскрыл новую тайну: ученые нашли неизвестный вид крокодила

Мощные анестетики могут остаться в прошлом: боль в спине предложили лечить одним уколом

Мощные анестетики могут остаться в прошлом: боль в спине предложили лечить одним уколом

Трассы, яд и бульдозеры: почему дикие рыси массово гибнут рядом с людьми в США

Трассы, яд и бульдозеры: почему дикие рыси массово гибнут рядом с людьми в США

Темный тон волос может омолаживать лицо: ученые проверили эффект на фотографиях

Темный тон волос может омолаживать лицо: ученые проверили эффект на фотографиях

Не спешите прогонять собаку с кровати: ученые выяснили, кто кого будит по ночам

Не спешите прогонять собаку с кровати: ученые выяснили, кто кого будит по ночам

«Планета-феникс» удивила астрономов: новый мир мог родиться после смерти своей звезды

«Планета-феникс» удивила астрономов: новый мир мог родиться после смерти своей звезды

Ностальгия зумеров: почему молодежь все чаще предпочитает одеваться как американские поп-звезды нулевых

Ностальгия зумеров: почему молодежь все чаще предпочитает одеваться как американские поп-звезды нулевых

Что будет, если Земля перестанет вращаться? Симуляция показала, что произойдет с людьми и городами

Что будет, если Земля перестанет вращаться? Симуляция показала, что произойдет с людьми и городами

«Адская глотка» просыпается: ученые предупредили о магме под одним из самых опасных вулканов Земли

«Адская глотка» просыпается: ученые предупредили о магме под одним из самых опасных вулканов Земли

Добавьте mosregtoday.ru в избранное