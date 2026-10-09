Можно ли двигать предметы силой мысли? Ученые проверяли вероятность телекинеза десятилетиями

Телекинез в том виде, в каком его показывают в кино, научно не подтвержден, пишет Mental Floss. Исследователи уже больше ста лет пытаются проверить, способен ли человек влиять на предметы одной только силой мысли, но надежных доказательств так и не получили.

В ранних опытах добровольцы пытались мысленно повлиять на выпадение игральных костей, а позже — на работу генераторов случайных чисел.

В 2006 году ученые объединили результаты 380 подобных исследований. Небольшой эффект действительно обнаружился, но он был очень слабым и нестабильным. Причем чем меньше было исследование, тем сильнее выглядел результат — признак того, что успешные эксперименты могли просто чаще публиковаться, чем неудачные.

Одна из самых известных лабораторий по изучению таких явлений работала в Принстонском университете почти 30 лет. Однако повторить ее результаты в других лабораториях убедительно не удалось.

Дополнительная проблема — физика. Чтобы сдвинуть предмет на расстоянии, нужна сила, а известных взаимодействий, которые мозг мог бы использовать для этого, ученые не нашли.

Зато управлять предметами «силой мысли» уже можно с помощью технологий. Например, мозговые импланты позволяют парализованным людям двигать роботизированными руками. Но это работает через электроды, компьютер и моторы — к телекинезу такое управление не относится.