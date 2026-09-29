Трассы, яд и бульдозеры: почему дикие рыси массово гибнут рядом с людьми в США

Forbes: человеческая деятельность приводит к гибели рыжих рысей в Калифорнии

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Фото: [медиасток.рф]

Рыжие рыси на западе США, в частности в Калифорнии, все чаще сталкиваются с опасностями, напрямую связанными с деятельностью человека, сообщает Forbes. Среди основных угроз специалисты называют автомобильные дороги, застройку природных территорий и яды, которыми жители и компании уничтожают крыс и мышей.

Особенно опасны антикоагулянтные родентициды (средства для травли). Рысь может не трогать приманку сама, но съесть отравленного грызуна. В исследованиях на юге Калифорнии следы таких веществ находили у подавляющего большинства проверенных животных, а воздействие ядов связывали с тяжелой чесоткой и локальным сокращением численности.

Еще одна серьезная проблема американского Запада — дороги. В отдельных исследованиях Калифорнии столкновения с автомобилями входили в число основных причин гибели рысей. Расширение городов и сельскохозяйственных территорий одновременно дробит их среду обитания и заставляет животных чаще пересекать трассы.

При этом говорить об исчезновении рыжих рысей во всей Калифорнии пока нельзя. Новейшая оценка Департамента рыболовства и дикой природы штата насчитывает около 62 тысяч животных и считает общую популяцию стабильной. Однако специалисты отмечают, что на отдельных территориях численность может снижаться именно из-за человеческого давления.

иностранная пресса

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