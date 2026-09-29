Мощные анестетики могут остаться в прошлом: боль в спине предложили лечить одним уколом

BGR: точечные инъекции лидокаина способны уменьшить боль в спине и шее

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Точечные инъекции обычного местного анестетика могут помочь некоторым пациентам с острой болью в спине и шее и сократить потребность в сильных обезболивающих, сообщает Yahoo, ссылаясь на BGR. Речь идет об уколах 1-процентного лидокаина непосредственно в так называемые триггерные точки — болезненные уплотнения в мышцах.

В одном исследовании участвовали 52 пациента с острой мышечной болью в спине или шее. Одной группе делали инъекцию лидокаина в найденную врачом болезненную точку, а другая получала обычное медикаментозное лечение.

Через 20 минут боль в группе инъекций снизилась заметно сильнее. Эти пациенты также проводили в отделении неотложной помощи в среднем около 2,6 часа против 4,6 часа при обычном лечении. Опиоиды при выписке получили лишь около 3% пациентов после укола против примерно 47% в контрольной группе.

Недавний экспертный консенсус по лечению боли в пояснице также включил такие инъекции как возможный вариант при острой боли, связанной с миофасциальными триггерными точками (локальные уплотнения в толще мышц). Однако рекомендация остается слабой: метод подходит не всем видам боли в спине и не заменяет полноценную диагностику.

Кроме того, первоначальное исследование было небольшим и проводилось только в одном центре. Поэтому говорить о полной замене опиоидов или других методов лечения пока рано.

иностранная пресса

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