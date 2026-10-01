Кому достанется единственная почка? ИИ и живые врачи делают разный выбор

TCD: ИИ и люди по-разному выбирают пациентов для пересадки органов

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Искусственный интеллект и люди могут по-разному решать, кому должна достаться единственная доступная донорская почка, пишет TCD. Исследователи из Университета штата Пенсильвания сравнили ответы нескольких крупных языковых моделей с решениями людей из более ранних исследований.

В каждом сценарии было два пациента, которым требовалась одна почка. Они отличались возрастом, состоянием здоровья и отношением к алкоголю. Люди чаще придавали большее значение возрасту и отдавали предпочтение более молодому кандидату. Модели ИИ при этом сильнее ориентировались на употребление алкоголя.

Еще одно различие касалось неуверенности. Участникам и чат-ботам в некоторых случаях разрешали не выбирать пациента, а условно бросить монету. Люди соглашались с таким вариантом заметно чаще, тогда как ИИ почти всегда уверенно выбирал одного из кандидатов без применения случайного выбора.

Руководитель исследования Хади Хоссейни отметил, что языковые модели могут чрезмерно сосредотачиваться на одном признаке вместо одновременной оценки нескольких обстоятельств.

Авторы подчеркивают, что работа не предлагает передавать ИИ решения о пересадке органов. Напротив, результаты показывают, насколько осторожно такие системы нужно использовать там, где медицинские данные переплетаются с этическими вопросами.

иностранная пресса

Читайте также

Луна помнит магнитное поле, которого больше нет: что нашли под кратером Дьюар

Луна помнит магнитное поле, которого больше нет: что нашли под кратером Дьюар

Эдем возле горы Арарат? В Библии XVI века нашли необычную карту райского сада

Эдем возле горы Арарат? В Библии XVI века нашли необычную карту райского сада

Кто чаще недоволен обслуживанием в ресторанах: в исследовании сравнили мужчин и женщин

Кто чаще недоволен обслуживанием в ресторанах: в исследовании сравнили мужчин и женщин

Кричат громче отбойного молотка: ученые нашли двух рекордно шумных птиц

Кричат громче отбойного молотка: ученые нашли двух рекордно шумных птиц

Фастфуд может вредить не только фигуре: ученые связали плохое питание с депрессией

Фастфуд может вредить не только фигуре: ученые связали плохое питание с депрессией

«Клетки-зомби» теперь можно увидеть без биопсии: ученые нашли их световой отпечаток

«Клетки-зомби» теперь можно увидеть без биопсии: ученые нашли их световой отпечаток

«Проклятие Тутанхамона» вернулось: археологи хотят проверить гробницу в поисках царицы Нефертити

«Проклятие Тутанхамона» вернулось: археологи хотят проверить гробницу в поисках царицы Нефертити

Первые шаги роботизированной руки: ученые научили кисть ходить, вставать и нажимать клавиши

Первые шаги роботизированной руки: ученые научили кисть ходить, вставать и нажимать клавиши

Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

Наш мозг собран из двух древних частей: одна думает, другая поддерживает жизнь

Наш мозг собран из двух древних частей: одна думает, другая поддерживает жизнь

Электромобили на Западе столкнулись с неожиданной проблемой: шины стали самым слабым местом машины

Электромобили на Западе столкнулись с неожиданной проблемой: шины стали самым слабым местом машины

Мужчинам не нужно сорить деньгами: женщины оценили умеренную щедрость выше

Мужчинам не нужно сорить деньгами: женщины оценили умеренную щедрость выше

Добавьте mosregtoday.ru в избранное