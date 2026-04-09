Серия загадочных смертей ученых в США: уже девятый специалист NASA умер без объяснений

В США нарастает тревога из-за череды загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с космическими и ядерными разработками, пишет Daily Mail. Очередным стал сотрудник лаборатории NASA, чья смерть так и не получила официального объяснения.

Речь идет о Майкле Дэвиде Хиксе, ученом Лаборатории реактивного движения NASA, умершем в 2023 году в возрасте 59 лет. Причина смерти не раскрыта, данных об вскрытии нет. Хикс участвовал в миссиях DART и Deep Space 1, занимался изучением комет и астероидов.

Он стал девятым в списке специалистов, умерших или пропавших при странных обстоятельствах. Несколько из них были связаны с той же лабораторией. Среди них — Моника Реза, исчезнувшая в 2025 году, и ученый Фрэнк Майвальд, чья смерть также осталась без объяснений.

«Можно сказать, что все эти случаи выглядят подозрительно — речь идет о специалистах в критически важных технологиях», — прокомментировал бывший замдиректора ФБР Крис Свекер.

«Мы должны обратить на это внимание, так как подобная череда смертей профессионалов не может быть простым совпадением», — отметил конгрессмен Тим Берчетт, указывая на возможную угрозу со стороны иностранных разведок.