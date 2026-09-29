Волосы путаются после фена? Эксперт советует сушить их в обратном порядке

Если волосы после фена часто путаются и пушатся, причиной может быть привычный порядок сушки, пишет Daily Mail. Специалист по волосам Анабель Кингслисоветует сначала работать с длиной и кончиками, а уже после переходить к корням.

По ее словам, когда человек начинает сушить волосы с макушки, поток воздуха постоянно разбрасывает влажные пряди ниже. В результате кончики бьются друг о друга, путаются и могут высохнуть уже в спутанном состоянии. Особенно это заметно на длинных и поврежденных волосах.

Кингсли предлагает сначала аккуратно подсушить и уложить волосы от середины длины к концам. После этого можно заняться корнями и придать им объем. Смысл метода не в том, чтобы сильнее нагревать кончики, а в том, чтобы привести их в порядок до того, как они начнут хаотично двигаться под потоком воздуха.

Эксперт также советует направлять воздух по росту волос, а не против него. Это помогает волоскам лежать ровнее и может уменьшать пушистость и спутывание.

При этом речь идет именно о рекомендации специалиста, а не о доказанном универсальном правиле. Прямых исследований, которые сравнивали бы сушку «от корней» и «от кончиков» у разных типов волос, пока нет. Поэтому тем, у кого привычная техника не вызывает проблем, полностью менять ее необязательно.