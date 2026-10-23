Тайна светящихся огней над океаном: моряки заметили в небе НЛО, которых не было на радаре

Американские моряки сообщили о нескольких светящихся объектах, которые около 40 минут наблюдали над Атлантическим океаном и которые, по их словам, резко меняли направление и будто исчезали и появлялись в другом месте, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет Национального центра сообщений об НЛО США (NUFORC). При этом судовой радар никаких целей рядом не показывал, а независимых измерений скорости объектов нет.

Инцидент произошел 11 октября примерно в 400 милях к югу от Новой Шотландии. Второй помощник капитана заметил свет низко над горизонтом, после чего появились еще три или четыре похожих объекта.

Два моряка наблюдали за ними в бинокль. По их описанию, огни быстро поднимались, опускались и двигались из стороны в сторону, а временами будто совершали очень резкие перемещения. Скорость очевидцы назвали «гиперзвуковой», однако она оценивалась визуально и приборами не подтверждалась.

В отчете также говорится, что небо было ясным, море спокойным, а других судов поблизости не было. Объяснение наблюдению пока не предложено.

Сам факт появления светящихся объектов не доказывает, что речь шла об инопланетном аппарате. Без точных данных о расстоянии, размере и скорости даже обычные воздушные или космические объекты могут казаться движущимися необычным образом.