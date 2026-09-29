Снижает скачок сахара без лекарств: найдена неожиданная польза семейного ужина

Прием пищи рядом с близким человеком может уменьшать скачок сахара в крови после еды, сообщает DPA со ссылкой на исследование Еврейского университета в Иерусалиме и медицинского центра Sheba. Работа опубликована в журнале Science Advances.

В эксперименте участвовали 108 здоровых взрослых, состоявших в 54 парах. Каждый участник дважды съедал одинаковую порцию белого хлеба — около 102 г, содержащих примерно 50 г углеводов. В одном случае человек ел один, а в другом рядом находился его партнер.

Когда люди ели вместе с партнером, общий подъем уровня глюкозы после еды был примерно на 15% меньше. Если учитывать только первый прием пищи каждого участника, разница достигала примерно 24%. Кроме того, сахар быстрее возвращался к исходному уровню.

Ученые также провели отдельные тесты с холодом и легкими стрессовыми воздействиями. В присутствии партнера организм участников в среднем быстрее восстанавливал температуру тела и слабее реагировал на стресс. Авторы считают, что близкий человек может облегчать работу систем, поддерживающих внутреннее равновесие организма.

При этом исследование проводилось на здоровых людях и изучало кратковременную реакцию организма. Оно не доказывает, что совместные ужины способны предотвращать диабет или заменять питание, физическую активность и лекарства при уже существующем заболевании.