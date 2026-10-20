Как в рабочем коллективе расценивают интеллект женщин и мужчин? Исследование выявило предвзятость

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Высокий интеллект в рабочей среде может приносить мужчинам и женщинам совершенно разные последствия, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Journal of Applied Psychology. Анализ показал, что очень способных женщин коллеги чаще воспринимали как холодных и враждебных, тогда как столь же умные мужчины подобных последствий обычно не испытывали и иногда даже получали больше поддержки.

В исследовании участвовали более 800 человек из 140 рабочих команд. Добровольцы проходили тесты на когнитивные способности, а затем оценивали коллег по уровню враждебности, поддержки и общему отношению на работе.

Оказалось, что женщины с наиболее высокими результатами чаще сталкивались с меньшей помощью со стороны команды и сообщали о более плохом отношении. У мужчин с сопоставимым уровнем способностей такой закономерности не обнаружили.

Авторы связывают эффект с гендерными стереотипами. По их версии, компетентность у женщин чаще воспринимается как противоречащая традиционному ожиданию «теплого» и мягкого поведения, из-за чего те же качества могут оцениваться строже.

Последствия могут выходить далеко за рамки личной неприязни. Регулярное исключение из неформальных обсуждений, нехватка поддержки и ограниченный доступ к рабочим ресурсам со временем способны влиять на карьерный рост и чувство принадлежности к коллективу.

иностранная пресса

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