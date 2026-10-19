В ДНК жителей Африки могут скрываться ключи к новым лекарствам: чего науке не хватает для предотвращения болезней

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Фото: [Медиасток.рф]

Современная медицина все чаще использует ДНК для оценки риска заболеваний, подбора лечения и разработки генетических терапий, однако такие технологии пока работают одинаково хорошо не для всех, пишет Semafor. Одна из главных причин — сильная недопредставленность людей африканского происхождения в геномных базах, на которых строятся медицинские прогнозы и исследования.

Проблема особенно важна из-за огромного генетического разнообразия населения Африки. Инструменты, созданные преимущественно на данных людей европейского происхождения, могут менее точно оценивать риски заболеваний у других групп.

Авторы приводят в пример белок PCSK9. Генетические варианты, обнаруженные у афроамериканцев, помогли установить его связь с пониженным уровнем холестерина и меньшим риском ишемической болезни сердца. Позже это направление привело к созданию нового класса препаратов, которые сегодня применяются во многих странах.

По мнению авторов, похожие открытия могут оставаться незамеченными именно из-за нехватки данных. Они предлагают вложить не менее $100 млн в течение десяти лет в развитие африканских лабораторий, биобанков и специалистов по геномике.

При этом речь должна идти не просто о сборе образцов. Авторы подчеркивают, что исследования должны проводиться при ведущей роли африканских научных центров, а местные сообщества должны участвовать в принятии решений о том, как используются их данные и кому достается польза от новых открытий.

иностранная пресса

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