Вы всю жизнь резали хлеб неправильно: простой трюк для идеальных ломтиков, который удивил даже пекарей

Чтобы нарезать хлеб ровно и аккуратно, достаточно перевернуть буханку вверх дном перед резкой, пишет Daily Mail со ссылкой на советы профессиональных пекарей и кулинаров.

Дело в том, что верхняя корка обычно твердая и неровная, из-за чего нож соскальзывает и ломает структуру хлеба. Нижняя часть, напротив, более плоская и устойчивая, что облегчает контроль над движением ножа.

«Переворачивание буханки помогает компенсировать неровности и улучшает точность нарезки. Проверьте сами — и у вас получатся отличные ломти для сэндвичей и закусок», — объяснил главный пекарь британской сети GAIL’s Аномарел Оген.

Кроме того, такой способ снижает давление на хлеб, предотвращая его сдавливание и крошение. Нож легче проходит через мягкую основу, а твердая корка оказывается снизу и не мешает резке.

Эксперты также советуют использовать нож с зубчатым лезвием и резать плавными «пилящими» движениями и при этом не давить сверху.

Некоторые пекари рекомендуют в отдельных случаях резать хлеб в том числе и на боку — особенно если буханка широкая и плоская.

По их словам, простые изменения техники позволяют добиться более ровных ломтиков без лишних усилий.