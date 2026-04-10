В апреле 2026 года грузинский старец Гавриил (Ургебадзе) снова в центре внимания. Пока в Тбилиси прощались с патриархом Илией II, в Сети вспомнили пророчества его духовного наставника, которые сегодня выглядят как прямые сводки с геополитического фронта. «Медведь», «Орел» и «Дракон» — это не персонажи детской сказки, а ключевые игроки, расставленные юродивым по шахматной доске XXI века, раскрыли подробно в материале РИА Новости .

Человек, который сжег Ленина и жил в курятнике

Чтобы понять, почему к словам этого человека стоит прислушаться, достаточно одного эпизода. В 1965 году во время первомайской демонстрации в Тбилиси монах Гавриил сорвал со здания Верховного совета огромный портрет Ленина и сжег его на глазах у тысяч людей.

«Нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета, должно висеть Распятие Христа», — заявил он на допросе в КГБ.

Его могли расстрелять. Но спасли врачи — выдали заключение: «Психопатическая личность, верит в Бога и ангелов». Так будущий святой избежал казни и получил официальное право быть «сумасшедшим».

Дальше — больше. Старец поселился в женском монастыре Самтавро, где выбрал себе келью в… курятнике. Спал на голых досках, ел из грязной посуды, а сестер обучал смирению по собственной, жесткой методике. Иконы для своего маленького храма он находил на городских свалках, куда их свозили в годы хрущевских гонений. При этом именно к нему, босому юродивому, выкрикивающему пророчества на улицах Тбилиси, выстраивались очереди за советом.

«Медведь», «Орел» и «Дракон»: шифр, который прочитали слишком поздно

В дневниках старца, найденных уже после его кончины в 1995 году, обнаружилась запись, которую поначалу мало кто воспринял всерьез. Сегодня она читается как сценарий:

«В год Дракона медведь покинет берлогу. Много лет он терпел орла и его поклевывания. Когда птица поймет, что ей не пробить толстую шкуру благородного зверя, она попытается настроить детей против своего родителя».

Расшифровка, в общем-то, не требует семи пядей во лбу. Медведь — Россия. Орел — США и коллективный Запад. Дракон — Китай. «Дети», которых Орел пытается настроить против родителя — Украина и другие постсоветские государства, которые Запад десятилетиями пытался втянуть в свою орбиту.

Старец не просто констатировал факт — он предупреждал: «Отравлена его еда. Засоряет разум. Он воспитает в них ненависть к тем, кто взрастил их». И призывал молиться, чтобы «младшие не брали его подачки».

Дальше — еще интереснее. Гавриил предсказывал, что Орел не ограничится одним фронтом. Он будет пытаться сохранить влияние везде, где только можно: «Восточные и Южные народы будут вставлять ему палки в колеса. Заставят его отвлечься. Не хочется ему терять влияние в других странах. Он нацелен на весь мир. Он понимает, если ослабит хватку, то потом придется потратить еще больше сил».

И здесь — ключевой момент: «Я верю и знаю, что Россия не упустит шанс, который ей предоставят друзья. Я знаю, что она перехитрит их всех. И пусть многим ее поступки будут казаться бессмысленными, в конечном итоге каждый поймет, что все было не зря».

2026: почему «год Дракона» — это не опечатка, а растянутый сценарий

Вот здесь и кроется главная интрига. Многие источники, растиражировавшие пророчество, поспешили привязать его к конкретному 2024 году — дескать, «год Дракона» по восточному календарю. Но если вчитаться в полный текст предсказания, становится очевидно: старец описывал не событие одного года, а длительный процесс. Пробуждение Медведя, его противостояние с Орлом, попытки Запада перетянуть на свою сторону «младших», маневры Юга и Востока — все это явно не укладывается в 365 дней.

2026-й в этом сценарии — не старт и не финал, а, скорее, экватор. К этому моменту Орел уже должен осознать, что пробить шкуру Медведя не удалось, и начать лихорадочно цепляться за другие регионы, отвлекаясь на «палки в колесах» от Восточных и Южных народов. А Россия, в свою очередь, именно в этот период начинает реализовывать тот самый шанс, который ей предоставляют «друзья».

Кстати, о «друзьях». В этом же пророчестве есть еще один слой — о союзниках, которые придут с неожиданной стороны: «Но счастье наше, останутся еще в мире те, кто помнит доброту великой страны».

«Шут» и царь: остальные фигуры на доске

Тема Украины в пророчествах старца Гавриила тоже не была обойдена стороной. В 1992 году к нему в келью пришел молодой семинарист, вернувшийся из Киева. На вопрос старца, чем они там занимались, тот простодушно ответил: «Много шутили и смеялись». Отец Гавриил пристально посмотрел на него и произнес фразу, смысл которой стал понятен только десятилетия спустя: «Шут погубит Украину».

И, наконец, самое грандиозное. Отдельно старец говорил о будущем России в эсхатологической перспективе — о временах, когда страна «сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими». И о грядущем царе — «человеке пламенной веры, гениального ума и железной воли», который «наведет порядок в Церкви Православной».

Любопытный штрих: когда к старцу приехала представительница царской династии Леонида Багратиони и спросила, доживет ли она до восстановления монархии в России, отец Гавриил ответил: «Вы не доживете, а ваш внук — да». Учитывая, что разговор состоялся в 1990-х, внук — это как раз поколение, которое выходит на авансцену в 2020-х и 2030-х.