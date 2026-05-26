Роднина оценила шансы Александра Овечкина стать депутатом Госдумы

Ранее коллега Родниной по Думе Светлана Журова предположила, что из Овечкина мог бы получиться хороший депутат. Знаменитая фигуристка высказалась более осторожно, предложив не бежать впереди паровоза.

«Если человек собирается избираться в Госдуму, он должен иметь свою позицию, взгляды и какие-то дела по общественной или политической линии. Когда Александр изъявит свое желание, будет объяснять свою позицию и взгляды, тогда мы сможем хоть что-то говорить. А сейчас Овечкина мы знаем как сумасшедшего спортсмена, — сказала Роднина.

У 40-летнего Овечкина истек контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист еще не принял решения по поводу своей дальнейшей карьеры. В «Вашингтоне» утверждают, что последнее слово останется за Овечкиным.

В сезоне 2024/25 Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах. В минувшем сезоне россиянин приблизился к еще одному достижению великого канадца: у Гретцки 1016 голов в НХЛ с учетом игр плей-офф, Овечкин отстает от него всего на 10 шайб. Считается, что это погоня может мотивировать капитана «Вашингтона» на продолжение карьеры в НХЛ.