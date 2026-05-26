В РПЦ рассказали, как молитвой побороть страх авиаперелетов

С наступлением лета и началом сезона отпусков перспектива путешествия на самолете для некоторых превращается в настоящее испытание. Вопрос о том, как справиться со страхом авиаперелетов, становится особенно актуальным. Как быть, если молитва не всегда помогает, а тревога буквально сковывает, корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогирееве Алексей Батаногов.

Вера и молитва — основа спокойствия

По словам отца Алексея, для православного человека важно укреплять свою веру и уповать на Бога.

«Перед полетом стоит помолиться, попросить у Господа помощи и защиты. Это поможет сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — подчеркнул священник.

Разум против страха

Батаногов отметил, что часто человек боится того, что на самом деле не представляет серьезной угрозы.

«Многие испытывают страх перед авиакатастрофами. Но известно, что в них погибает крайне малое количество людей, тогда как в автокатастрофах — значительно больше. Мы же ежедневно переходим дороги и садимся в автомобиль, не задумываясь об этом», — сказал собеседник издания.

По его мнению, со страхом можно бороться с помощью логического рассуждения.

«Осознайте, что в полетах нет ничего страшного. Каждый день по всему миру совершаются тысячи рейсов, а авиакатастрофы — редчайшее явление», — добавил священник.

Когда страх становится навязчивым

Однако бывает, что страх перерастает в настоящую фобию, с которой трудно справиться самостоятельно.

«Если страх становится навязчивым, если возникают панические атаки, стрессовые состояния, которые буквально изматывают человека, — в таких случаях допустимо обратиться к врачу. Можно проконсультироваться со специалистом и, при необходимости, принимать назначенные препараты перед полетом», — заключил отец Алексей.

