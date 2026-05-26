В Чехове открылся терминал хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра, он стал первым в России терминалом, оснащенным инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В торжественном открытии объекта приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Московской области расположено шесть ТЛЦ, которые являются важнейшими объектами международного и российского товарооборота. Поэтому это должны быть не только подготовленные и оборудованные, но и безопасные площадки», — отметила Екатерина Зиновьева.

Новый терминал компании ООО «Единый оператор» находится на площади в 30 га. Пропускная способность объекта будет достигать 1 тыс. морских контейнеров в сутки. Технологическим партнером стала компания «Скантроник Системс» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).

Зампред добавила, что компания внедрила на территории терминала уникальный инспекционно-досмотровый комплекс «Портал», досмотр будет занимать меньше минуты.

