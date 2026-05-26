Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дебютирует за сборную России

Полузащитник Амир Ибрагимов из системы «Манчестер Юнайтед» прибыл в расположение сборной России. Пресс-служба национальной команды опубликовала видео с футболистом в аэропорту.

«Всем привет, я в России», — сказал Ибрагимов.

Семья 18-летнего футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет. Ибрагимов имел право выступать за сборные Англии и России, но выбрал команду своей родины.

В 2025 году Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провел 16 матчей за молодежные команды «МЮ», в которых забил четыре мяча и отдал три передачи.

Ибрагимов впервые получил вызов в сборную России. Национальной команде предстоят товарищеские матчи со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).