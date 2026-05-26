Жесткое табу на похоронах: что категорически запрещено русским класть в гроб с покойником

Вековые погребальные традиции строго определяют, что нельзя оставлять рядом с усопшим. Нарушение этих негласных правил, в которых переплелись церковные каноны и народные страхи, по поверьям, способно навлечь беду на остающихся в живых родственников. Об этом пишет Русская семерка.

Логика народных табу: почему живое не должно касаться мертвецов

Главный ориентир в славянской обрядовости — абсолютный запрет на нахождение в могиле всего, что способно расти или символизирует жизненные перемены. По этой причине к телу никогда не кладут срезанные живые цветы, которые продолжают дышать и увядать, заменяя их искусственными аналогами.

Строгое табу касается и христианских святынь. Иконы используются исключительно во время религиозного прощания и отпевания, после чего близкие забирают их домой, так как погребение священных образов считается серьезным грехом. Из продуктов питания под абсолютный запрет попадает любая скоропортящаяся пища, способная нарушить естественный процесс тления.

Опасный символизм: замки, узлы и острые края

Особый страх укоренился перед предметами, связанными с открыванием дверей или фиксацией. Ключи перед закрытием крышки гробницы обязательно извлекают из карманов одежды усопшего, чтобы перекрыть ему символический путь обратно в земной мир. Опасность представляют и забытые узлы: связывающие руки покойного путы всегда развязывают перед погребением, чтобы не утянуть за собой живых родственников.

Колющие и режущие инструменты, включая иглы и ножницы, исключаются из-за их использования в ритуалах порчи. Существует поверье, что оставленная в складках савана игла принесет болезни всей семье. Металлические монеты также не одобряются: церковь видит в этом языческие отголоски выкупа за переход в загробный мир, а народные приметы утверждают, что мелочь притягивает новые смерти.

Современные суеверия: от гаджетов до личных документов

Сегодня ритуальные агенты сталкиваются с желанием родственников снабдить ушедшего мобильными телефонами, зарядными устройствами или паспортами. Представители духовенства, включая протоиерея Андрея Ткачева, называют подобное явление абсурдом. Священнослужители напоминают, что покидающей тело душе совершенно не требуются земные документы и бытовые предметы.

Специалисты похоронной индустрии сформировали четкий список вещей, недопустимых к погребению:

Фотоснимки живых людей, особенно детей, во избежание ухудшения их здоровья.

Чужие биологические материалы (волосы или ногти), притягивающие темную магию.

Любые ювелирные украшения, кроме обручальных колец, которые оставляют как символ вечной верности супругов.

Отказ от ценных вещей в могилах имеет и практическую сторону, защищая захоронения от мародеров, а психику скорбящих людей — от чувства вины за неправильно проведенный ритуал.