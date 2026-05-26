Защитник «Ротора» назвал отменившего гол арбитра «преступником от футбола»

«Акрон» выиграл первую встречу противостояния в Волгограде с убедительным счетом 2:0. Но в домашней игре в Самаре инициатива была на стороне «Ротора». Волгоградцы открыли счет, а затем форвард Саид Алиев забил второй мяч, установив равенство по сумме двух матчей. Однако арбитр Андрей Прокопов гол отменил, зафиксировав сомнительный фол в атаке. Таким образом, счет остался 1:0, и «Акрон» в итоге сохранил место в РПЛ.

«Наших болельщиков было в два раза больше, чем у „Акрона“. Нас понесли, как на крыльях. Забили гол, второй — а преступник от футбола отменил его», — сказал Храмцов.

Место в РПЛ сохранило и махачкалинское «Динамо», дважды обыгравшее екатеринбургский «Урал». Напрямую из Первой лиги поднялись «Родина» и «Факел», которые заменят в высшем дивизионе «Сочи» и «Пари НН».